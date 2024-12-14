Bayburt'ta 'Kendi Oyunumu Tasarlıyorum' Projesi Ödül Töreni Düzenlendi

Bayburt'ta düzenlenen Minik Eller Tasarlıyor projesinin Aralık ayı konusu 'Kendi Oyunumu Tasarlıyorum' olarak belirlendi. Öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak kendi oyunlarını tasarlayıp sergiledi. Katılımcılar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in elinden aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, projelerin önemine vurgu yaptı. Hayal gücünün geliştirilmesinin eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirten Güney, projelere katılımın her geçen yıl arttığını ifade etti.

Ödül törenine öğretmenler ve aileler de katılarak öğrencilere destek verdi. Minik Eller Tasarlıyor projesi, öğrencilerin hem bireysel yeteneklerini, hem de takım çalışmasını geliştirmelerine imkan tanırken, gelecek aylarda farklı konularda projenin devam edeceği açıklandı. - BAYBURT