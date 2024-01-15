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Bayburt'ta karayolları ekiplerinden yoğun kar mesaisi

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Bayburt'un yüksek rakımlı yerlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Karla mücadele ekipleri Bayburt-Trabzon karayolunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bayburt'ta karayolları ekiplerinden yoğun kar mesaisi

BAYBURT - Bayburt'un yüksek rakımlı yerlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Karla mücadele ekipleri Bayburt- Trabzon karayolunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bayburt- Araklı yolunun karla kaplanmasıyla birlikte Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı. Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla temizlediler, yolları trafik ulaşımına özenle açtılar. Gizli buz tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, sürücülere rahat nefes aldırdılar. Bununla birlikte Bayburt- Erzurum karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde çalışma yürüten bir diğer karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, karayolları ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisi gece geç saatlere kadar devam etti. Bir an olsun boş durmayan karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi neticesinde Aralıklı yolu ve Salmankaş tüneli civarlarında ulaşım kolaylıkla sağlanıyor.

Öte yandan meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, bugün Bayburt merkezde kuru soğuk etkili olacak, yarından itibaren karla karışık yağmur yağacak, kar hafif hafif merkezde de yüzünü göstermeye başlayacak. Yer yer kar yağışının etkili olduğu, dondurucu soğukların yaşanmadığı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt'ta, en düşük hava sıcaklığı ise gece saatlerinde eksi 15 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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