Bayburt'ta Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Bayburt'ta kar yağışının etkili olacağını, yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini duyurarak, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Bayburt'ta aralıklı kar yağışı etki olacak. Rüzgarın güney yönünden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunan meteorolojiden, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. - BAYBURT