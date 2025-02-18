Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma başladı

Yenidoğan Çetesi sanıkları 3. kez hakim karşısında
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi

Bayburt'ta Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Bayburt'ta Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'ta bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini duyurdu. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Bayburt'ta kar yağışının etkili olacağını, yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini duyurarak, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Bayburt'ta aralıklı kar yağışı etki olacak. Rüzgarın güney yönünden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunan meteorolojiden, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'de en fazla çalışan o sektörde var
img

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
img

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor

Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor
Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

Topu belediyeye atan Bakan Ersoy vatandaşı ikna edemedi
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.