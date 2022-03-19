Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler

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Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Yerel
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Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyorBAYBURT Kar yağışının aralıklı etkili olduğu Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

BAYBURT Kar yağışının aralıklı etkili olduğu Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Bayburt'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

Kar ve tipiden kapanan 26 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Bayburt, kar, Yerel, Haberler

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