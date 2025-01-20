Bayburt'ta Kar Yağışı Bekleniyor

Kuru soğuğun, ayazın iyiden iyiye kendini hissettirdiği Bayburt'ta bugün kar yağışı bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, öğlen saatlerine doğru Bayburt'a kar yağacak. Hava sıcaklığı ise eksi 4 ila eksi 2 derece arasında değişkenlik gösterecek. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkisini gösterecek kar yağışı gün içerisinde aralıklı olarak devam edecek. Salı gününden itibaren Bayburt, yeniden dondurucu soğuklar etkisi altına girecek.

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 15 derecelere kadar düşecek. - BAYBURT