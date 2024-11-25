Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti! Müdür hakkında suç duyurusu

Bayburt'ta Kar Kriz Masası Kuruldu

Bayburt'ta Kar Kriz Masası Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından kar kriz masası oluşturuldu. Alınacak tedbirler, yol durumu ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi konuları ele alındı. Ayrıca çığ riski ve çatılarda biriken kar kütleleri hakkında vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Bayburt'ta aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuzluk yaşamaması adına ve yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek amacıyla Bayburt Valiliğince kar kriz masası oluşturuldu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ilgili kurumların amirleriyle bir araya gelerek, bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınacak tedbirler, yol durumları ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi konuları ele alınarak, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Öte yandan Bayburt Valiliğinden çığ riskine, çatılarda biriken kar kütlelerine ve buz sarkıtlarına ilişkin uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, "2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda birikmiş olan kar kütleleri ve oluşan buz sarkıtları tehlike arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu tehlikeli duruma dikkat etmeleri çatı altlarından ve saçaklardan uzak durmaları gerekmektedir. Ayrıca yüksek ve dik kesimlerde oluşabilecek çığ riskine karşıda vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

TOKİ arsa satışına başlıyor
img

Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
img

"Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.