Haberler

Bayburt'ta Kadınlar Kış Hazırlıklarına Başladı

Bayburt'ta Kadınlar Kış Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta kadınlar, kış öncesi geleneksel turşuluk ve kapya biber hazırlıklarına hız verdi. Seçilen biberler, titizlikle işlenerek dondurucuda saklanıyor.

Bayburt'ta kadınlar, yaklaşan kış öncesi geleneksel kışlık hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar, turşuluk ürünlerin yanı sıra fasulye, menemen ve kapya biber hazırlığı için kolları sıvadı.

Pazardan özenle seçilen biberler, evlerde titizlikle yıkanıp temizlendikten sonra küp küp veya jülyen olarak farklı şekillerde doğranıyor. Daha sonra tek kullanımlık porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine doldurulan biberler, dondurucuda muhafaza edilmek üzere buzluğa yerleştiriliyor.

Tavuk ve et yemeklerine lezzet katan kapya biberler, mevsiminde hazırlanarak kış aylarında sofralara taze lezzet olarak dönüyor. Bayburtlu kadınlar, kışın sofraların vazgeçilmezi olan bu hazırlıkların hem ekonomik hem de sağlıklı olduğunu belirtiyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim göründü

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
İbrahim Tatlıses'in serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı saymakla bitmedi

Serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.