Haberler

Bayburt'ta Kadınlar İmece Usulüyle Kış Hazırlığı Yapıyor

Bayburt'ta Kadınlar İmece Usulüyle Kış Hazırlığı Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, imece usulüyle kışlık hazırlıklarına devam ediyor. Hem geleneksel lezzetler hem de dayanışma duygusuyla yapılan çalışmalar, komşuluk kültürünü yaşatıyor.

Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, kışlık hazırlıklarını imece usulüyle yapıyor. Kadınlar, hem Bayburt'a özgü lezzetleri hazırlıyor hem de komşuluk kültürünü geleceğe taşıyor. Semaverde demlenen çayın dumanı yükselirken, mahallede işler dayanışma içerisinde gerçekleştiriliyor.

Mahallenin bir köşesinde toplanan Şingahlı kadınlar, işe önce semaver yakıp, çay demleyerek başlıyor. Sıcak çaylar eşliğinde kollar sıvanıyor, ardından kış hazırlıklarına hep birlikte başlanıyor. Bayburt'un vazgeçilmez lezzetlerinden pazı (pancar) turşusu için büyük kazanlar yakılıyor. Temizlenip ayıklanan pancar sapları kaynatıldıktan sonra soğuk sudan geçirilip, bidonlara dolduruluyor. Tüm adımlar geleneksel yöntemlere uygun bir şekilde sürdürülürken, yapılan her işte sohbetin ve yardımlaşmanın sıcaklığı hissediliyor.

Yün didikleme ve turşu hazırlığı el birliğiyle yapılıyor

Bayburt'ta yün yastık ve yorganlara ilginin fazla olması nedeniyle her yıl bu aylarda yün yıkama, çırpma ve didikleme işleri de imece usulüyle yapılıyor. Komşularının işine el atan kadınlar, yünleri tek tek didikleyip çırpılmaya hazır hale getiriyor. Böylece, bir kişinin günlerce uğraşacağı iş, birkaç saat içinde tamamlanıyor.

Yeğeninin turşu hazırlığına yardım eden Şefika Dursun, "Bugün yün didikledik, pancar temizledik, turşu kurduk, semaver yaktık, çay içtik. Bayağı bir uğraştık. Yarın da kuşburnu toplayacağız" diyerek konuştu.

"Komşularımla keyifli vakit geçiriyorum"

Yıllarca Şingah Mahallesi'nde yaşadıktan sonra başka bir mahalleye taşınan Sona Yazıcı, eski komşularına yardıma geldi. Yazıcı, "Oturdum, yün didikliyorum, pancar temizliyorum. Komşularımla ahbaplık ediyorum. Komşularımdan çok memnunum. Teyzem, yengelerim hep başımda. Onlarla çok keyifli vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı. Yazıcı, yaz aylarını da bu şekilde geçirdiklerini söyleyerek, "Semaver yakıyoruz, işleri imece usulü yapıyoruz" dedi.

"Herkes bir işin ucundan tutmuş"

Mahalle sakinlerinden Sultan Demir, herkesin el birliğiyle çalıştığını vurguladı. Demir, işlerin imece usulüyle yapıldığını belirterek, "Mahalleli toplandık, kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pancar haşlıyoruz, yün didikliyoruz. Komşularla beraber imece usulüyle işleri özenle yapıyoruz. Herkes bir işin ucundan tutmuş, devam ediyoruz" sözlerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Sevgi Yazıcı ise hoş sohbet içinde işlerini çalıştıklarını vurgulayarak, "Burada komşularla iyi vakit geçiriyoruz. Yün didikliyoruz, kış hazırlıkları için turşuluk pancar haşlıyoruz. Hep birlikte oturup ahbaplık ediyor, konuşup sohbet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gelenek yaşıyor, dayanışma sürüyor

Kadınların el birliğiyle yürüttüğü bu çalışmalar, hem komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor hem de kış hazırlıklarının kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. Geçmişten bugüne uzanan imece geleneği, Şingah Mahallesi'nde kadınların emeğiyle yaşamaya devam ediyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Seyir halindeki otomobil E-5'te alev topuna döndü

Otomobil E-5'te alev topuna döndü
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.