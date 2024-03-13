Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (KYŞM) Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleşti.

Vali Mustafa Eldivan, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede; Ülkemizde, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmaların yansıra konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalığın sağlanmasının önemli olduğunu belirtti. - BAYBURT