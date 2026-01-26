Haberler

Bayburt'ta kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor

Bayburt'ta kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Valilik personeline kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair farkındalık eğitimi verildi. Eğitime, şiddetin türleri, başvuru mekanizmaları ve kamu kurumlarının rolü gibi konular dahil edildi.

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Bayburt Valiliği personeline 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair kanun kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verildi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde; şiddetin türleri, başvuru ve korunma mekanizmaları ile kamu kurumlarının bu süreçteki rolü ele alındı. Eğitimde, 6284 sayılı kanunun sunduğu koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, şiddet mağdurlarına yönelik izlenecek yollar, kurumlar arası iş birliğinin önemi ve erken müdahalenin hayati rolü vurgulandı. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu personelinin sorumlulukları üzerinde duruldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi