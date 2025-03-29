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Bayburt'ta Kabir Ziyaretleri Bayram Öncesi Yoğunlaştı

Bayburt'ta Kabir Ziyaretleri Bayram Öncesi Yoğunlaştı
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Bayburt'ta Ramazan Bayramı arefesinde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Mezarlıklarda oluşan yoğunluk, bayramın birinci gününe kadar devam edecek.

Bayburt'ta Ramazan Bayramı'nın arefesinde yüzlerce vatandaş, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Bayburtlu vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda arefe günü mezarlık ziyaretlerine gitti. Kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Türbe ve mezarlıklarda başlayan yoğunluk, her yıl bayramın birinci gününe kadar devam ediyor. Vefat eden yakınlarının başında dua eden vatandaşlardan bazıları mezarları temizlerken, bazıları da kabirlere ekilen çiçekleri suladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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