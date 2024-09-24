Bayburt'ta İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleşti.

Valilik salonunda yapılan toplantıda Vali Eldivan, kamu hizmetlerinin etkin, verimli yürütülmesi ve vatandaşlarımıza yönelik en iyi kamu hizmetinin verilmesi gerektiğini belirterek kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde koordineli bir şekilde çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Vali Eldivan, tüm hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması ile genel iş ve işlemlerin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. - BAYBURT