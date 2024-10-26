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Bayburt'ta İl Encümeni Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta İl Encümeni Toplantısı Yapıldı
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Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı hizmet takvimi ve acil ihtiyaçlar üzerine bilgi verildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Encümeni Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2024 yılı içerisinde Bayburt'a yapılan hizmetlerin belirli bir takvime göre uygulandığını ifade eden Vali Eldivan, mahalli hizmetler kapsamından sunulan hizmetlere ek olarak acil ihtiyaçlarında ivedilikle giderildiğini vurgulayarak vatandaşlara yapılacak olan hizmetlerin en verimli bir şekilde sunulacağını belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Eldivan Yerel Haberler Politika Valilik bayburt Yerel Yaşam

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