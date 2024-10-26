Bayburt'ta İl Encümeni Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Encümeni Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2024 yılı içerisinde Bayburt'a yapılan hizmetlerin belirli bir takvime göre uygulandığını ifade eden Vali Eldivan, mahalli hizmetler kapsamından sunulan hizmetlere ek olarak acil ihtiyaçlarında ivedilikle giderildiğini vurgulayarak vatandaşlara yapılacak olan hizmetlerin en verimli bir şekilde sunulacağını belirtti. - BAYBURT