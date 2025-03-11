Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor
Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor? Sürpriz anlaşma kulisleri salladı

Ankara, SDG-Suriye anlaşmasına nasıl bakıyor?
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bayburt'ta 'İftardan Sahura Gençlik Buluşması' Düzenlendi

Bayburt'ta 'İftardan Sahura Gençlik Buluşması' Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, lise öğrencileri için 'İftardan Sahura Gençlik Buluşması' programı düzenledi. Etkinlikte iftar, teravih, kitap okuma ve sahur yaparak Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce lise öğrencilerine yönelik 'İftardan Sahura Gençlik Buluşması' programı düzenlendi. Programda, çeşitli etkinlikler ve kitap tahlili yapıldı.

İftarı gençlik koordinatörleri ile yapan öğrenciler, teravih namazından sonra kitap okuyup, okudukları kitapların tahlilini yaptılar. Sohbet, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle ramazan ayının güzelliklerinin anlatıldığı programda, daha sonra hep beraber sahur yapılarak, Yusufiye Camii'nde sabah namazı kılındı. Düzenlenen programla öğrenciler iftarın, teravihin, sahurun, sabah namazının bereketini ve maneviyatını birlikte yaşadılar. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
img

Burnunu karıştıran adam acil ameliyata alındı
img

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı

Devlet başkanı 7 bin polisin katıldığı operasyonla yakalandı
Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.