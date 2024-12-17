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Bayburt'ta Heimlich Manevrası ile Boğulma Tehlikesi Atlatıldı

Bayburt'ta Heimlich Manevrası ile Boğulma Tehlikesi Atlatıldı
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Bayburt'ta bir lokantada yemek yerken boğazına yiyecek kaçan bir müşteri, garsonun uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta bir lokantada yemek yediği esnada boğazına yemek kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren müşteriyi, garson 'Heimlich Manevrası' ile kurtardı. O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir lokantaya ailesiyle birlikte yemek yemeye giden bir vatandaş, yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan yiyecek nedeniyle tıkandı. Nefes almakta güçlük çeken vatandaş, panikle oturduğu sandalyeden kalkarak öksürmeye başladı. Boğazındaki yemek parçasını bir türlü çıkaramayan vatandaş, nefes alamadığı için kızarmaya başladı. Ölümle burun buruna gelen vatandaş, eşi ve çocuğu başta olmak üzere lokantadaki herkesi korkuttu. Boğazındaki parçayı çıkarmak için sürekli öksüren müşterinin yardımına ise garson Fatih Birsen yetişti. İlk önce müşterinin sırtına vuran Birsen, boğazdaki parça çıkmayınca heimlich manevrası uygulamaya başladı. Birsen'in hayat kurtaran müdahalesiyle nefes almaya başlayan, ölüm tehlikesinden son anda kurtulan müşteri ise Birsen'e sarılarak, teşekkür etti.

O anlara tanıklık eden İşletme sahibi Ozan Aydoğdu, çalışan Fatih Birsen'in soğukkanlılıkla müşteriye müdahale ettiğini söyleyerek, Birsen'in ilk yardımı sonucu vatandaşın büyük bir tehlike atlattığını belirtti.

"Heimlich manevrasıyla müşterimiz rahat nefes almaya başladı"

İlk önce müşterinin sırtına vurarak boğazındaki yiyecek parçasını çıkarmaya çalıştığını söyleyen Birsen, o anları anlattı. Heimlich manevrasıyla müşterinin rahat nefes aldığını aktaran Birsen, "Müşterimiz ailesiyle beraber buraya yemek yemeye geldi. Ben de o esnada servis yapıyordum. Birden müşterimiz öksürmeye başladı, ısrarla öksürmesi dikkatimi çekti. Arkamı döndüğümde yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hemen gidip müdahalede bulundum. Biraz sırtına vurdum fayda etmeyince heimlich manevrası uyguladım. Heimlich manevrasıyla müşterimiz rahat nefes aldı, ailesi de sevindi" diyerek konuştu.

"İlk yardım öğrenin, ilk yardım öğretin, ilk yardım hayat kurtarır"

İlk yardım bilmenin hayat kurtardığını savunan Birsen, "Eğer ben heimlich manevrasını bilmeseydim müşterimiz açısından belki daha farklı sonuçlar olabilirdi. O yüzden ilk yardım öğrenin, ilk yardım öğretin, ilk yardım hayat kurtarır" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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