Bayburt'ta Güvenlik Konuları Üzerine Toplantı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans sistemi(VKS) aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Göç İdaresi Müdürü Emre Canpolat da katıldı. Güvenlik konularının ele alındığı toplantıda trafiğe yönelik değerlendirmeler yapıldı, kadına yönelik şiddetle mücadele konuları görüşüldü, güvenlik hizmetleri ve şehirlerin asayiş durumu hakkında istişarelerde bulunuldu. - BAYBURT