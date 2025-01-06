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Bayburt'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Bayburt'ta gerçekleştirilen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda 2023 yılı asayiş olayları değerlendirildi. Vali Mustafa Eldivan, 2024'te asayiş olaylarında %43 düşüş sağlandığını ve birçok suçla mücadelede elde edilen başarılara dikkat çekti.

Bayburt'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapılarak, Aralık ayının asayiş olayları değerlendirildi. Kentteki basın mensuplarıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, asayiş olayları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hukuk kuralları içerisinde Bayburt'un huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğinin söyleyen Vali Eldivan, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla sürecektir" dedi.

"Asayiş olayları incelendiğinde 2023 yılının aralık ayında 147 olay meydana gelmişken, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleri sayesinde, 2024 yılının aralık ayı döneminde 84 asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay sayısında yüzde 43 düşüş sağlanmıştır" ifadelerini kullanan Vali Eldivan, 2024 yılında asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele konusu kapsamında yapılan 8 ayrı operasyonda, 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Vali Eldivan, terörle mücadelede Aralık ayında bir şahısa sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde, 2023-2024 yılı Aralık ayları mukayese edildiğinde olay sayılarında yüzde 100 azalma meydana geldi.

Göçmen kaçakçılığı ve trafik olayları hakkında bilgiler veren Vali Eldivan, "2024 yılı aralık ayında 2 adli işlemde 4 şüpheli şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalanmış, 1 şüpheli şahıs tutuklanmış, 3 şüpheli şahıs ise adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri yapılarak deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 2023-2024 aralık aylık verileri mukayese edildiğinde operasyon sayısında yüzde 200 artış, yakalanan şüpheli şahıs(organizatör) sayısında yüzde 400 artış, yakalanan düzensiz göçmen sayısında yüzde 700 artış sağlanmıştır. 2024 yılı aralık ayında 15 bin 617 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, eksikliği tespit edilen 603 araç ve sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir. Yapılan bu denetimler kapsamında, 32 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir. Ayrıca 8 şahsın sürücü belgesine el koyulmuştur" diye konuştu.

Bir önceki yılın verileriyle 2024 yılını karşılaştıran Vali Eldivan, 2024 yılı Aralık ayında bilişim suçları kapsamında 28 olay gerçekleştiğini, 10 kişiye adli işlem yapıldığın, 2023-2024 aralık ayları kıyaslandığında bilişim suçları kapsamında yüzde 8'lik bir artışın görüldüğünü vurguladı.

Kış lastiği konusunda sürücüleri, saçak altlarından yürümemeleri konusunda da vatandaşları uyaran Vali Eldivan, internet ve telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılığa dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızdan soğuk ve karlı hava şartlarını dikkate alarak kışlık lastiksiz araçlarını trafiğe çıkarmamalarını, yayaların çatılardaki buz saçaklarına ve kar kütlelerine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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