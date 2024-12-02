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Bayburt'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti
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Bayburt Valisi Eldivan, asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdiği toplantıda, şehirdeki güvenliği artırmak için emniyet ve jandarma ile uyumlu çalıştıklarını vurguladı. Vatandaşları kış önlemleri hakkında uyararak, dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Bayburt'ta yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarının değerlendirildiği Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, basına mensuplarına bilgiler verildi. Valilik toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Vali Eldivan; asayiş olaylarından teröre, kaçakçılıktan narkotik suçlara, göçmen kaçakçılığından trafik olaylarına birçok konu başlığında değerlendirmelerde bulunarak, Bayburt'u en güvenli illerden biri haline getirmek için emniyet ve jandarma birimleriyle bir bütünlük içerisinde çalışıldığını vurguladı.

Toplantı öncesi vatandaşlara uyarıda bulunan ve kısa bir hatırlatma yapan Vali Eldivan, sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamasını, yayaların ise çatılardaki kar kütlelerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisinde olduklarını belirten Vali Eldivan, şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini aktardı.

Karla mücadele konusunda emniyet ve jandarma personeline yaptıkları yoğun çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Eldivan, "Emniyet güçlerimizin şehir merkezinde ve şehirler arası yollarda almış oldukları önlemler sayesinde trafikte önemli bir olay yaşamadık. Yine jandarma personelimiz tarafından köylerimizde yollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşıldı ve vatandaşlarımız mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Karda ve tipide kaybolan hayvanlarda bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir. Tüm bu özverili çalışmalarından dolayı her iki kurumumuza da teşekkür ediyorum" diyerek konuştu. Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceklerini bildiren Vali Eldivan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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