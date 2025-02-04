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Bayburt'ta Gübre Denetimleri Başlatıldı

Bayburt'ta Gübre Denetimleri Başlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gübre kullanım sezonu öncesinde Bayburt'ta eş zamanlı gübre denetimleri gerçekleştirdi. 2024 yılında yapılan denetimlerde 113 uygunsuzluk tespit edilerek 23,5 milyon lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesinde ülke genelinde eş zamanlı gübre denetimi başlatıldı. Yapılan eş zamanlı denetimler kapsamında, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gübre denetçileri, il genelinde gübre denetimleri gerçekleştirdi.

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde gübre kullanım sezonu öncesi, çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşımını sağlamak, taklit gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gübre denetçileri, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimler doğrultusunda Bayburt'ta gübre denetimleri gerçekleştirdi.

2024 yılında ülke genelinde gübre üreticisi ve bayilerinde 56 bin 62 denetim yapıldığı, bu denetimlerde tespit edilen 113 uygunsuzluk için 23,5 milyon lira idari para cezasının uygulandığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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