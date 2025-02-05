Bayburt'ta Gübre Denetim Seferberliği Devam Ediyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan gübre denetim seferberliği Bayburt'ta da devam ediyor.

Bayburt'ta ekipler, gübrenin bitki beslenmesindeki önemine değinerek, bitkinin sağlıklı büyümesinin insan sağlığı ile doğru orantılı olduğunu kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3-7 Şubat tarihleri arasında yapılan gübre denetimleri kapsamında Bayburt'ta ekip olarak sahada gübre satış bayileri ile üretim yerlerini denetlediklerini kaydederek, "Denetimlerimiz şu anda başlatılan denetim seferberliği kapsamında olmakla birlikte yıl boyunca denetimlerimize devam ediyoruz. Gübre satış bayisi ile gübre üretim yerlerini denetliyoruz. Denetimlerimizde; Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında; gübre bayilerinin depolarının uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket, ambalaj bilgileri vb. hususlar denetçilerimiz tarafından titizlikle kontrol edilmektedir." ifadelerine yer verdiler. - BAYBURT