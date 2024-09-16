Bayburt'ta Gıda Denetimleri Yapıldı
Bayburt'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hızlı tüketim ve toplu satış işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları ve gıda güvenliği standartları kontrol edildi.
Bayburt'ta hızlı tüketim ve toplu satış işletmelerine yönelik denetimler yapıldı.
Denetimler, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak, gıdadan kaynaklı salgınların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, hijyen, saklama koşulları, gıda güvenlik standartlarına uygunluk ekiplerce kontrol edildi. Toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimler çerçevesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı, gıda kontrol görevlilerince işletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. - BAYBURT