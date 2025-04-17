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Bayburt'ta Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Bayburt'ta Gıda Denetimleri Devam Ediyor
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığı için gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve soğuk zincir şartlarına uyumu titizlikle inceleniyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimleri devam ettiriliyor. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde, ürünlerden numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

Halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek ürünler başta olmak üzere, birçok ürün ve yiyecekte denetim gerçekleştirildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, soğuk zincir şartlarına uygunluğu titizlikle incelendi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla alakalı, "Güvenilir gıdaya ulaşmayı temel alan 5996 sayılı kanun kapsamında, il müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerimiz, halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek ürünler öncelikli olmak üzere devam ediyor" açıklaması yapıldı. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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