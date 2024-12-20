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Bayburt'ta Gıda Denetimleri Artırıldı

Bayburt'ta Gıda Denetimleri Artırıldı
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Bayburt'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda kayıplarıyla mücadele çerçevesinde gıda satış yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerinin yanı sıra soğuk zincirin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayburt'ta gıda denetimleri sıklaştı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda satış yerlerinde denetimler yapıldı.

'Gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyası kapsamında, gıda kayıpları ile mücadele etmek adına yürütülen çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Gıda israfını önlemek, gıda kaybının önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerin son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihlerini incelediler. Bazı ürünlerde özellikle et ve süt ürünlerinde soğuk zincirin bozulmaması gerektiğini çalışanlara hatırlatan ekipler, gıda kaybı ve israfında yapılan yanlışları hatırlatarak, önemli uyarılarda bulundular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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