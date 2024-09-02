Bayburt'ta Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Gerçekleştirildi
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nda terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen, 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı' Valilik toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda, terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi. - BAYBURT