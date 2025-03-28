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Bayburt'ta Gençlik Buluşması: İftardan Sahura Programı Düzenlendi

Bayburt'ta Gençlik Buluşması: İftardan Sahura Programı Düzenlendi
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Bayburt Müftülüğü tarafından üniversiteli gençlere yönelik düzenlenen 'İftardan Sahura Gençlik Buluşması' programında, gençler bir araya gelerek Ramazan'ın önemi üzerine sohbet ettiler ve nasihatler dinlediler.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, üniversiteli gençlere yönelik 'İftardan Sahura Gençlik Buluşması' programı düzenlendi. Programda, gençlerle bir araya gelinerek, nasihatlerde bulunuldu.

İftardan önce gençlerle sohbet eden Vaiz Bayram Tekgül, gençlere Ramazan ayının önemini anlattı. Teravih namazından sonra da devam eden programda gençlerle bir araya gelen İl Müftüsü Bayram Danacı, Müslüman gençte bulunması gereken vasıflara değinerek, nasihatlerde bulundu. Sohbet, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle devam eden program sahur vaktinde sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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