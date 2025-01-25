Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Konya'da 4 katlı bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında

Enkazdan saatler sonra bir güzel haber daha geldi
Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Bayburt'ta Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı Kayak Organizasyonuyla Tamamlandı

Bayburt'ta Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı Kayak Organizasyonuyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, dört gün süren etkinliklerin ardından kayak organizasyonu ile sona erdi. Kamp boyunca öğrencilere dini eğitim ve çeşitli sosyal aktiviteler sunuldu.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, düzenlenen kayak organizasyonuyla sona erdi.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen kamp dört gün sürdü. Kampa katılan öğrencilere Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi verildi. Zeka oyunları, kamp oyunları ve çeşitli sosyal kültürel aktivitelerin de düzenlendiği kamp, Kop Dağı Kayak Tesisleri'nde yapılan kayak sporuyla sonlandırıldı.

Öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitap ve dergi hediye eden Müftü Vekili Nurettin Akgül, öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi. Akgül, programın düzenlenmesinde emeği geçen gençlik koordinatörlerine ve manevi danışmanlara emeklerinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
img

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
img

Finans devi Türk ekonomisini öve öve bitiremedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

Güvenlik kamerasının kaydı ortaya çıktı! İşte anbean yangın faciası
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Konya'da çöken binadan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

Enkaz altındaki şahsın AFAD görevlisine ilk sözü dikkat çekti
Athena Gökhan'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti

13 yıllık evlilik tek celsede bitti!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.