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Bayburt'ta Genç Kızılay ekibi Aslan Dağı Vilayet Ormanı'nda bölge kampı kurdu

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aslan Dağı Vilayet Ormanı'nda gençlerle buluşarak turizme yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Bayburt'ta Genç Kızılay ekibi Aslan Dağı Vilayet Ormanı'nda bölge kampı kurdu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bölge kampında gençlerle bir araya geldi.

Kamp alanında gençlerle buluşan Vali Eldivan, Aslan Dağı mevkiinde turizme yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi. Büyük bir projenin hayata geçirildiğini aktaran Vali Eldivan, "Çoruh Nehri'ne paralel, Bayburtlu vatandaşların eliyle oluşturulan Vilayet Ormanı'nda, bir milyon üzerinde ağacın bulunduğu eşsiz doğal güzelliğiyle bir doğa harikası olan Bayburt Aslan Dağı Vilayet Ormanının doğal yapısına el değmeden ilimizin turizmine yönelik büyük bir proje başlatıldı" dedi.

Vali Eldivan konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bu projemizle Bayburt'umuzun tarihi ve kültürü tanıtılacak. Sosyal alanda gelişmesi ve en önemlisi istihdama büyük oranda katkı sağlayarak şehrimize büyük ekonomik getirisi olacak. Bu bölgede kamp alanları ile yine projeye bağlı oluşturulacak farklı çalışmalarımızla, artık Bayburt'umuz ülke genelinde özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik kamplarına, diğer doğa kamplarına ayrıca doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek.

Bugün itibariyle Aslan Dağı Vilayet Ormanı kamp alanında üç gün sürecek olan Bayburt Genç Kızılay'ımızın bölge kampı başlamış bulunmakta. Bölge kampına ülkemizin beş ayrı ilinden 230 kişilik bir ekip doğa ile iç içe zaman geçiriyor. Bu kapsamda ülkemizin her köşesinden tüm kamp severleri ve doğa sporseverlerimizi Bayburt'umuza bekliyoruz."

Gençlerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, gençlerin sorularını da yanıtladı. Kısa ziyaret, toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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