Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni
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Bayburt'ta Camiikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma programında protokol ve vatandaşlar bir araya geldi. Vali Eldivan ve Garnizon Komutanı Akkaya, bayramın huzur içinde geçmesi dileklerini iletti.

Bayburt'ta mahalle odalarında gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma töreninin bu yılki adresi Camiikebir Mahallesi oldu.

Camiikebir Mahalle Odası'nda düzenlenen bayramlaşma programı, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bayramın huzur içinde geçmesi temennisinde bulunarak, tüm Bayburt halkının bayramını kutladı. Bayram sonrası Bayburt'tan ayrılacak olan Garnizon Komutanı Gürol Akkaya da vatandaşlardan helallik isteyerek, bayramın huzur içinde geçmesi dileğini yineledi. Konuşmaların ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri birbirleriyle bayramlaşarak, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşadı.

Bayramlaşma programına, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Gürol Akkaya'nın yanı sıra kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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