Bayburt'ta ' Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü' düzenlendi

BAYBURT - Bayburt'ta İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarını kınamak için ' Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş, Saat Kule Meydanı'nda başladı, Dörtyol mevkiinde son buldu. Yürüyüşe katılanlar tekbir getirerek, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları atarak, İsrail'e lanet okudular. Türkiye'nin en küçük şehri olan Bayburt'ta da vatandaşlar Filistin'in yanında olduklarını belirterek, İsrail'i protesto ettiler.

Doğu Türkistan'a, Filistin'e destek seslerinin yükseldiği yürüyüşte, terör örgütü PKK'da lanetlendi. Seslerini Amerika'ya, İsrail'e duyurmak için 'Sessiz Olun Gazze Ölüyor' pankartıyla cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla cadde boyunca yürüdüler.

Dörtyol mevkiinde son bulan yürüyüşte, İlhami Polat, "İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın yılmaz bekçileri olan Gazzeli kardeşlerimize destek amaçlı bir arada bulunuyoruz, şehitlerimizi yad etmek için bir araya geldik. Sene-i devriyesinde bulunduğumuz, 14 yıl önce Mavi Marmara'da hayatlarını feda eden şehitlerimizin ruhları için, Gazzeli mücahitler için, Doğu Türkistan'da vatanları, dinleri için hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için, sınır boylarında gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlerimiz için dua edelim. Her birinin ruhları şad olsun" dedi.

Duaların edilmesinin ardından, yürüyüşe katılanlar, 'Kahrol İsrail, Allah'ın laneti üzerine olsun İsrail' diyerek alanı terk ettiler.