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Bayburt'ta Ortaokul Öğrencileri Arasında Şiir Yarışması Düzenlendi

Bayburt'ta Ortaokul Öğrencileri Arasında Şiir Yarışması Düzenlendi
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Bayburt İl Müftülüğü, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenledi. 22 öğrencinin katıldığı yarışmada, Hasan Basri Bayram birinci, Batınalp Azaphan ikinci, Sevda Reyhan Yumak üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından verildi.

Bayburt İl Müftülüğü, ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllendirildi.

Bayburt İl Müftülüğünce '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenlendi.

Merkez Kaleardı Kur'an Kursu konferans salonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen şiirlerden birini seçerek, sahnede ezberden duygulu ve etkili bir şekilde okuyabilmek için yarıştı.

22 öğrencinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre, Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Hasan Basri Bayram birinci, Bayburt Ortaokulu Öğrencisi Batınalp Azaphan ikinci, Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Sevda Reyhan Yumak üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından ödülleri takdim edildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap ve dergi hediye edildi.

Müftü Bayram Danacı, yarışmaya katılan tüm öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Programa, Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Şube Müdürü Ömer Turan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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