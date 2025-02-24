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2025 'Aile Yılı' Nedir? Bayburt'ta Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti

2025 'Aile Yılı' Nedir? Bayburt'ta Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti
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2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Bayburt'ta evliliklerinde 25 yılını dolduran şehit anne ve babaları ile evde bakım hizmeti alan ailelere ziyaret düzenlendi. Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirildi. 50 yıllık evliliklerini tamamlayan ailelerin örnek gösterildiği etkinlikte çocuklar da büyüklerine sağlık dileklerinde bulundu.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Bayburt'ta evlilikte 25'inci yıllarını tamamlayan şehit anne, babalarına ve evde bakım hizmetinden yararlanan ailelere ziyaret gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması, güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle evlilikte 25'inci yıllını tamamlayan Bayburtlu şehidin ailesi ile evde bakım hizmetinden yararlanan, büyük bir özveriyle 50 yıllık evliliklerini tamamlayan ailelere Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ziyaret gerçekleştirildi. 4 kuşağın bir arada yaşadığı şehit ailesinin mutluluklarının tüm gençlere örnek olmasının iletildiği ziyarette, Çocuk Hakları İl Komitesi Türkiye Danışma Kurulu Üyesi çocuklar da büyüklerinin ellerinden öperek, sağlık afiyet dilediler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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