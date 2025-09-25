Bayburt'ta Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi Tamamlandı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı personeline verilen 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi' tamamlandı.

5 gün süren eğitim, teorik ve uygulamalı derslerin ardından yazılı sınavla sona erdi. Eğitimde, deprem, çökme gibi afet senaryolarında enkaz altında kalan kişilerin nasıl bulunacağı ve güvenli şekilde kurtarılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Temel arama ve kurtarma tekniklerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitimin, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla hazırlandığı bildirildi. - BAYBURT