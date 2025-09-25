Haberler

Bayburt'ta Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi Tamamlandı

Bayburt'ta Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi Tamamlandı
Bayburt İl AFAD eğitmenleri, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı personeline 5 gün süren 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi' verdi. Eğitim, teorik ve uygulamalı derslerle tamamlandı.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı personeline verilen 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi' tamamlandı.

5 gün süren eğitim, teorik ve uygulamalı derslerin ardından yazılı sınavla sona erdi. Eğitimde, deprem, çökme gibi afet senaryolarında enkaz altında kalan kişilerin nasıl bulunacağı ve güvenli şekilde kurtarılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Temel arama ve kurtarma tekniklerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitimin, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla hazırlandığı bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
