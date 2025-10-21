Bayburt'ta Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet Buluşması Gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' projesi kapsamında Bayburt'ta 'Cami-Engelli Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

Engelli vatandaşların cami hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, cami merkezli din hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen buluşma, Hz. Ebubekir Camii'nde yapıldı.

Programda sohbetin yanı sıra engelli bireylerin camiyle daha güçlü bağ kurmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Duaların okunduğu, ilahilerin söylendiği programda, engelli bireylere ikramlar yapıldı.

Etkinliğe Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, engelli koordinatörleri Vaiz Eyyüp Bakan ve Şükran Yıldırım ile din görevlileri Kemal Yıldırım ve Mahmut Biral katıldı. - BAYBURT