Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Engelli Buluşması Programları Devam Ediyor

Bayburt'ta Engelli Buluşması Programları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta Engelli Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Cami-Engelli Buluşması' programları, engelli bireylerin cami hizmetlerinden yararlanmasını ve dini hayatlarına katılımlarını desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Engelli vatandaşların cami hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, cami merkezli din hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 'Cami-Engelli Buluşması' programları Bayburt'ta devam ediyor.

Bayburt İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi sakinlerine yönelik 'Cami-Engelli Buluşması' düzenledi. Esentepe Camii'nde düzenlenen programda, Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri ile bir araya geldi. Bir süre vatandaşlarla muhabbet eden Altın, daha sonra sohbet gerçekleştirdi. Engelli bireylerin topluma uyumu ve dini hayatlarına katılımının öneminin vurgulandığı sohbetin sonunda, dualar edildi. Sohbetini tamamlayan Altın, ardından a engelli bireylerin sorularını yanıtladı. Programa il engelli koordinatörleri Şükran Yıldırım ve Mustafa Polat katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bayburt

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });