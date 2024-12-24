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Bayburt'ta Emekli Öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi Verildi

Bayburt'ta Emekli Öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi Verildi
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Bayburt'ta emekli olan öğretmenler ve personel, yıllarca eğitim camiasına sağladıkları katkılardan dolayı düzenlenen törenle hizmet şeref belgesi ile onurlandırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, emekli öğretmenlere teşekkür ederek, geleceğin nesillerinin yetişmesinde büyük emekleri olduğunu vurguladı.

Bayburt'ta eğitim camiasına uzun yıllar hizmette bulunan ve yaş haddinden ötürü emekliye ayrılan öğretmenlere ve personellere hizmet şeref belgesi verildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, emekli olan öğretmenleri ve personeli makamında ağırlayarak, hizmet şeref belgesi takdim etti. Eğitime yıllar boyunca değerli katkılar sağlayan öğretmenler ve çalışanlar, düzenlenen törenle onurlandırıldı. Verdikleri hizmetten ve özverili çalışmalarından ötürü öğretmenlere ve personele teşekkür eden Güney, "Gelecek nesillerin yetişmesinde büyük emekleriniz var. Sizler, bu ülkenin eğitim tarihine iz bırakan isimlersiniz" dedi. Törene katılan öğretmenler ise bu anlamlı ödül için duydukları memnuniyeti dile getirerek, Güney'e şükranlarını sundular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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