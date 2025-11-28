Bayburt'ta Ekmek Fiyatlarına 2,5 TL Zam
Bayburt'ta ekmek fiyatları 2,5 lira birden zam gördü. 220 gramı 12,5 liradan satılan ekmek, 10 gram artırılarak 230 grama çıkarıldı ve fiyatı 15 liraya yükseltildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel