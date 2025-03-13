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Bayburt'ta Ekmek Fiyatına Zam Yapıldı

Bayburt'ta Ekmek Fiyatına Zam Yapıldı
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Bayburt'ta ekmek fiyatı 2,5 lira artırılarak 12,5 lira oldu. Önceki 230 gram ekmeğin gramajı 10 gram düşürüldü. Yeni fiyatla 220 gram ekmek 12,5 liradan satılacak.

Bayburt'ta ekmek fiyatına 2 buçuk lira zam yapıldı, ekmeğin yeni fiyatı 12 buçuk lira oldu. 7 ay sonra zam gören ekmeğin hem fiyatı arttı, hem de gramajı düşürüldü.

10 liradan satılan 230 gram ekmeğin gramajı 10 gram düşürülerek, 2 buçuk lira zam yapıldı. Bayburt'ta yeni yapılan zamla birlikte 220 gram ekmek, 12 buçuk liradan satılacak.

Öte yandan 2024 yılının Temmuz ayında 220 gramı 8 buçuk liradan satılan ekmek gramajı 230'a yükseltilerek, 10 lira olarak belirlenmişti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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