Bayburt'ta Ekmek Fiyatına Zam Yapıldı
Bayburt'ta ekmek fiyatı 2,5 lira artırılarak 12,5 lira oldu. Önceki 230 gram ekmeğin gramajı 10 gram düşürüldü. Yeni fiyatla 220 gram ekmek 12,5 liradan satılacak.
Bayburt'ta ekmek fiyatına 2 buçuk lira zam yapıldı, ekmeğin yeni fiyatı 12 buçuk lira oldu. 7 ay sonra zam gören ekmeğin hem fiyatı arttı, hem de gramajı düşürüldü.
10 liradan satılan 230 gram ekmeğin gramajı 10 gram düşürülerek, 2 buçuk lira zam yapıldı. Bayburt'ta yeni yapılan zamla birlikte 220 gram ekmek, 12 buçuk liradan satılacak.
Öte yandan 2024 yılının Temmuz ayında 220 gramı 8 buçuk liradan satılan ekmek gramajı 230'a yükseltilerek, 10 lira olarak belirlenmişti. - BAYBURT