Bayburt'ta eğitime kar tatili

BAYBURT - Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu illerden biri olan Bayburt'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı dolayısıyla ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat 2022 Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Aniden başlayan ve etkisini artıran kar, şehri beyaza bürümeye yetti. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar kar altında fotoğraf çekilerek o anları ölümsüzleştirdiler. Lapa lapa yağan karla birlikte Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri tedbiri elden bırakmayarak vatandaşlar ile sürücülerin yollarda ve trafikte sorun yaşamaması için sahada yerlerini aldılar. Kar yağışına sevinen vatandaşlar ise, daha fazla kar yağışının olmasını isteyerek yağan karın eski yıllara göre az olduğunu belirtip, şubat ayının bol kar yağışıyla geçmesini dilediler. Vecdi Tüfekçi isimli Bayburtlu, kar yağışından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kar yağmadığı zaman kuraklık olur bu da bizim için iyi olmaz. Şimdi kar yağışı başladı, sularımız artacak ayrıca suları bulunmayan köylerde bu durumdan faydalanacak. Kar yağmasının bize çok faydası var, daha fazla yağarsa iyi olur, bu durumdan memnunum. Maşallah şu an iyi yağıyor, çok güzel" dedi.

Şubat ayının ilk günlerinde başlayan, aralıklarla yer yer etkili olan ve hafta sonu da aniden bastıran kar nedeniyle okullar açılmadan kar engeline takıldı. Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Bayburt İl genelinde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.