Bayburt'ta Duygu Sömürüsü Yapan Dilencilere Denetim

Bayburt'ta zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı denetimlerde bulundu.

Vatandaşların yaşam alanlarında huzur ve güven ortamını sağlamak üzere denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından insanların yoğun olarak bulunduğu noktalarda duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik başlatılan denetimlerde birçok dilenci yakalandı.

Dilencilerin kimlik sorgulamaları yapılarak Kabahatler Kanunu'na göre haklarında işlem yapıldı. Dilencilerin üzerinden çıkan yüklü miktarda paraya ise el konuldu.

Zabıta ekiplerinin dilencilik yapanlara yönelik denetimlerine periyodik olarak devam edecekleri bildirildi. - BAYBURT