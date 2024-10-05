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Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Bayburt'ta, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla Dünya Yürüyüş Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz Şehir Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe öğrenciler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı münasebetiyle sağlıklı yaşama dikkat çekmek maksadıyla yürüyüş yapıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, 15 Temmuz Şehir Parkı'nda başladı. Fiziksel aktivitenin desteklenmesi, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazanılması ve kanserin erken evrede teşhis edilmesi amacıyla yapılan yürüyüşe, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşten önce bütün katılımcılara sağlık için her gün 10 bin adım yazılı tişört ve şapka dağıtıldı. Şehir merkezinde son bulan yürüyüş sonunda yürüyüşe katılanlara elma ve su ikram edildi. Etkinlik, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Yürüyüşte, İl Sağlık Müdür Vekili Ekrem Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sebahattin Canmemiş, başkan yardımcıları, halk sağlığı uzmanları, sağlık çalışanları ve öğretmeler yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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