Bayburt'ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı. İndi-bindilerde, kısa-uzun yol mesafelerinde dolmuş kullanan sivil vatandaşlar artık 18 lira, öğrenciler ise 14 lira dolmuş ücreti ödeyecek.

2025 yılı tarifesine göre dolmuş ücretleri 5 lira zam gördü. Zam normal tarifeye 5, öğrenci tarifesine ise 4 lira olarak yansıdı. Buna göre vatandaşa 13 lira olan dolmuş ücreti 18 liraya, öğrenciye 11 lira olan ücret ise 15 liraya yükseltildi. - BAYBURT