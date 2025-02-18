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Bayburt'ta Destek AFAD Gönüllüleri Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta Destek AFAD Gönüllüleri Toplantısı Gerçekleşti
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Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bayburt Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor' toplantısında, gönüllülere akreditasyon sistemi ve eğitimler hakkında bilgi verildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda 'Bayburt Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor' adıyla Destek AFAD Gönüllüleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, akreditasyon sisteminin tanıtımı yapılarak, gönüllüler konuyla alakalı bilgilendirildi.

Bayburt Devlet Su İşleri 225. Şube Müdürlüğünde yapılan toplantıda, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığından gelen personellerce AFAD Gönüllülerine bilgilendirmeler yapılarak, akreditasyon sistemi tanıtıldı. AFAD Başkanlığının çalışmaları ve Uzman AFAD Gönüllülüğü sistemi hakkında bilgi veren personellerce, akreditasyonun ne olduğu, başvuru süreçlerinin nasıl ilerlediği bir bir anlatıldı. Gönüllülerin, afet anlarında görev alabileceği, çeşitli eğitimlere katılarak yetkinliklerinin artırabileceğinin vurgulandığı toplantıya, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Minder, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve destek AFAD gönüllüleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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