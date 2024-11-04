Bayburt'ta Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor Programı Düzenlendi

Bayburt Aslandağı Mesire Alanında, Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor programı gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığının talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor Programı gerçekleştirildi. Bayburt AFAD'ta gönüllülerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Program kapsamında; Harita okuma ve pusula kullanım bilgisi, oryantring etkinliği, doğada ilkyardım uygulamaları, sosyal etkinlikler (16 m2 çadır kurma yarışması, seminer, voleybol, basketbol, ip çekme, yakar top, dart, bilek güreşi, doğa yürüyüşü, müzik vb.), ateş yakma ve sohbet, AFAD İl Müdürlüğü tarafından "gönüllülüğün önemi ve gönüllülerin afetlerde gerçekleştirdikleri çalışmalar" üzerine konuşma ve temenniler yapıldı. - BAYBURT