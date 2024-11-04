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Bayburt'ta Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor Programı Düzenlendi

Bayburt'ta Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor Programı Düzenlendi
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Bayburt Aslandağı Mesire Alanı'nda, AFAD Başkanlığı'nın talimatlarıyla gerçekleştirilen Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor Programı kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı ve gönüllülüğün önemi vurgulandı.

Bayburt Aslandağı Mesire Alanında, Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor programı gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığının talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor Programı gerçekleştirildi. Bayburt AFAD'ta gönüllülerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Program kapsamında; Harita okuma ve pusula kullanım bilgisi, oryantring etkinliği, doğada ilkyardım uygulamaları, sosyal etkinlikler (16 m2 çadır kurma yarışması, seminer, voleybol, basketbol, ip çekme, yakar top, dart, bilek güreşi, doğa yürüyüşü, müzik vb.), ateş yakma ve sohbet, AFAD İl Müdürlüğü tarafından "gönüllülüğün önemi ve gönüllülerin afetlerde gerçekleştirdikleri çalışmalar" üzerine konuşma ve temenniler yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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