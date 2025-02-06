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Bayburt'ta Depremin İkinci Yılında Hayır Çarşısı Açıldı

Bayburt'ta Depremin İkinci Yılında Hayır Çarşısı Açıldı
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Bayburt İl Müftülüğü, 6 Şubat depreminden etkilenen illere destek olmak amacıyla Tarihi Taşhan'da hayır çarşısı açtı. 6-7 Şubat tarihlerinde açık kalacak çarşıdan elde edilen gelir, yıkılan cami ve Kur'an kurslarının yapımında kullanılmak üzere deprem bölgesine gönderilecek.

11 ili etkileyen 6 Şubat deprem felaketinin 2'inci senesi geride kalırken, Bayburt İl Müftülüğü gözetiminde depremden etkilenen illere destek amaçlı hayır çarşısı açıldı.

Tarihi Taşhan'da 6-7 Şubat tarihlerinde açık olacak hayır çarşısından elde edilen gelir, yıkılan cami ve Kur'an kurslarının yapımında kullanılması için deprem bölgesine gönderilecek.

Tüm ülkeyi derinden sarsan 6 Şubat depreminde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye illerinde 515 cami ve 572 Kur'an kursu yıkıldı. Depremden etkilenen bölgelerdeki camilerin ve Kur'an kurslarının yeniden inşası için ülke genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek amaçlı Tarihi Taşhan'da hayır çarşısı açıldı. 2 boyunca açık olacak hayır çarşısından elde edilen gelir, deprem bölgesine gönderilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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