Bayburt'ta Öğrencilere Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi Verildi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü( Afad ) personelleri tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine okul afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimleri verilerek, eğitimlerin ardından deprem anı, tahliye ve toplanma alanı tatbikatları gerçekleştirildi.

Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu, Milli İrade Anadolu Lisesi, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci, öğretmen ve personelleriyle bir araya gelen AFAD eğitmenleri, afetlerin neler olduğundan, olası bir afet durumunda yapılması gerekenlerden bahsetti. Genel bir bilgilendirmenin anından deprem tatbikatı gerçekleştirilerek, öğrencilerin deprem anında ve sonrasında yapması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. - BAYBURT