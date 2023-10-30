Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Bayburt Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Bayburt Öğretmenevi'nde resepsiyon düzenlendi.

Bayburt Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Bayburt Öğretmenevi'nde resepsiyon düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhuriyetin 100. yılı sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Mesajın okunması sonrasında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından 100. yıl pastası kesildi.

Canlı müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Resepsiyon fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BAYBURT