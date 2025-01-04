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Bayburt'ta Çocuk ve Kadın Koruma Toplantısı Düzenlendi

Bayburt'ta Çocuk ve Kadın Koruma Toplantısı Düzenlendi
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Bayburt'ta gerçekleştirilen toplantıda, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde çocukların ve kadınların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Vali Mustafa Eldivan, şiddetle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bayburt'ta 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, çocukların ve kadınların korunmasına ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılarda, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve mevcut uygulamalara ilişkin değerlendirmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yürütülen faaliyetler ve alınan tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Şiddetle mücadelenin kararlıkla sürdürüleceğinin belirtildiği toplantıda, geleceğin mimarı çocukların korunması adına tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde olacağı vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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