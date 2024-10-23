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Bayburt'ta Çocuk ve Aile Koruma Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Çocuk ve Aile Koruma Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, çocuk koruma kanunu ve aileyi koruma ile mücadele konularında istişare yapılmak üzere toplantılar düzenlendi. Toplantılarda, şiddetle mücadele alanındaki sorunlar ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantıları yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılarda şiddetle mücadele alanında yaşanan sorunlar ve yapılan çalışmaların daha verimli hale getirilmesi için istişarelerde bulunuldu. Vali Eldivan, Bayburt'ta sürdürülen çalışmalar hakkında ilgili kurumların müdürlerinden kısa bir bilgi alarak toplantıyı başlattı. Kurum ve şube müdürleri de bir sunum yaparak, çalışmalarını anlattılar. Yapılan çalışmalar, toplantıya katılanlar tarafından değerlendirildi. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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