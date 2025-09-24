Bayburt'ta Çocuk Meslek Elemanları için Eğitim Programı Düzenlendi

Bayburt'ta, çocuk alanında görev yapan meslek elemanlarına yönelik 'Yerinde Eğitim ve Rehberlik Programı' gerçekleştirildi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda, İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Abdullah Özbay ve Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından Adem Kaymak açılış konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından sosyal çalışmacı Murat Çelik, Çocuk Koruma Sistemi, Çocuk Koruma Sisteminde Temel Yaklaşımlar ve İşleyişi ile Çocuk Bakım Sistemi konularında eğitim verdi. Sosyolog Ayşegül Akkuş Nehri ise Kuruluşta Kabul ve Uyum, Çocuklarla İletişim ve vaka örnekleri üzerinde katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim programı, çocuk hizmetlerinde çalışan personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. - BAYBURT