Bayburt'ta çocuk koruma hizmetlerine yönelik meslek içi eğitim düzenlendi

Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Ayhan Akaslan ve Sosyolog Gülsüm Zambal tarafından meslek elemanlarına 'Çocuk koruma alanında karar destek mekanizmalarının güçlendirilmesi' konulu eğitim verildi.

Eğitimde, çocuk koruma hizmetlerinde karar alma süreçlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesine yönelik bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Meslek elemanlarına yönelik hazırlanan eğitimde, çocukların üstün yararının gözetilmesi, risklerin doğru değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularına değinildi.

Eğitimde ayrıca çocukların korunmasına yönelik risk analizlerinin doğru yapılması üzerine durularak, vakalara müdahale süreçlerinde veri odaklı karar verme tekniklerinin önemi vurgulandı.

Vaka analizleri ve interaktif uygulamalarla desteklenen eğitimin, hizmet sunumundaki profesyonel standartları yükseltmeyi hedeflediği belirtildi. Eğitimde, çocuk refahını artırmaya yönelik personel eğitimlerinin periyodik aralıklarla devam edeceği ifade edildi. - BAYBURT