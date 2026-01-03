Haberler

Bayburt'ta çocuk koruma hizmetlerine yönelik meslek içi eğitim düzenlendi

Bayburt'ta çocuk koruma hizmetlerine yönelik meslek içi eğitim düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi'nde, çocuk koruma alanında karar destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla meslek elemanlarına eğitim verildi. Eğitimde, çocukların üstün yararı ve risklerin değerlendirilmesi konularına odaklanıldı.

Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Ayhan Akaslan ve Sosyolog Gülsüm Zambal tarafından meslek elemanlarına 'Çocuk koruma alanında karar destek mekanizmalarının güçlendirilmesi' konulu eğitim verildi.

Eğitimde, çocuk koruma hizmetlerinde karar alma süreçlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesine yönelik bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Meslek elemanlarına yönelik hazırlanan eğitimde, çocukların üstün yararının gözetilmesi, risklerin doğru değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularına değinildi.

Eğitimde ayrıca çocukların korunmasına yönelik risk analizlerinin doğru yapılması üzerine durularak, vakalara müdahale süreçlerinde veri odaklı karar verme tekniklerinin önemi vurgulandı.

Vaka analizleri ve interaktif uygulamalarla desteklenen eğitimin, hizmet sunumundaki profesyonel standartları yükseltmeyi hedeflediği belirtildi. Eğitimde, çocuk refahını artırmaya yönelik personel eğitimlerinin periyodik aralıklarla devam edeceği ifade edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray transferde bombayı patlattı! 26 yaşındaki kanat formayı giyecek

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı